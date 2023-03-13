嘉義縣長翁章梁與各桌清潔隊員敬酒，感謝每一位同仁的辛勞。(嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉義縣政府環保局於13日舉辦清潔人員春酒暨2022年度模範清潔人員表揚典禮，縣長翁章梁逐一頒發獎座給46位模範清潔人員，並向所有辛苦維護縣內環境的人員致敬。

嘉義縣政府為感謝縣內所有的清潔隊同仁，環保局在13日盛大舉辦了清潔人員春酒暨2022年度模範清潔人員表揚典禮。

翁章梁表示，清潔是各鄉鎮最基本，也是最重要的工作，不論是維護居住環境，或是協助居民清運垃圾，清潔隊員們扮演極為關鍵的角色，個個都是他心目中的模範。

縣環保局長張輝川說，環保工作辛苦繁重，不論天氣陰晴、寒冬或酷暑，甚至在疫情嚴峻的時刻，清潔人員仍守護著環境衛生，希望藉由表揚餐敘好好慰勞每位同仁。

翁章梁表示，嘉縣自2002年起每年都會舉辦環境清潔競賽，讓各鄉鎮市、村里的清潔隊角逐榮耀與最高100萬元獎金，盼望藉由良性的競爭，能落實各公所長期所堅持的「庄內就是咱的厝內」精神，從上到下一起讓生活環境變得更好。

翁章梁更指出，未來環保局會與各鄉鎮配合，每月挑選1個聚落徹底清掃，並會持續向中央爭取相關補助，以改善清潔隊員們的工作條件與品質。