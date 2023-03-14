空軍防空暨飛彈旅資深江姓上士，前年疫情期間與同事在家中餐敘並飲酒，還在花蓮美崙官舍停車場咆哮，他分別遭記過2次及大過1次，他認為軍方重覆裁罰提告請求撤銷，但台北高等行政法院認為2次違失行為要分別處罰，駁回江的請求，維持軍方記過處分。可上訴。

江男在2021年7月17日下午與同儕在家中餐敘並飲酒，違反防疫期間重要命令要求，遭空軍防空暨飛彈旅核予記過2次懲罰，且當天晚上他喝酒後，在官舍停車場咆哮，又被認定損害軍譽，決議核予大過1次懲罰， 江男不服提告請求法院撤銷處分。

北高行政法院認為，江男違反防疫期間重要命令要求喝酒遭記過2次，再因當天飲酒後在官舍停車場咆哮，有飲酒滋事違失，有損軍譽之情事而另遭記大過1次之懲處，兩個違失行為的性質、時間、地點、違反法令都不同。

合議庭認為，這不是單一行為而於同時間、同地點違反不同法令，因此，依陸海空軍懲罰法規定，江的兩個違失行為，應分別懲罰，不能視為一個違失行為而只論以1次處罰，並無江男所稱違反平等原則及比例原則且受重複評價之情形，且軍方裁罰沒違法之處，判決駁回江的請求。