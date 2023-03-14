中市瑪莎拉蒂案台中地院今年3月1日依殺人未遂、傷害等罪判主嫌張敦量徒刑9年、其他2人各4年8月。張自2021年12月24日被羈押至今近1年3個月，目前仍在上訴期間。法官今天開庭提訊張敦量，詢問對判決是否有意見或上訴，張均答覆須再跟律師討論，委任律師再請求交保，庭後，張被還押。

中市瑪莎拉蒂案，張敦量、李韋霖及陳勁豪2021年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂名車，與宋姓男大學生駕駛的小客車發生擦撞行車糾紛，3人將宋毆打成重傷，案由台中地院審理，3人多次聲請具保，法官在2022年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保。

台中地院在今年3月1日宣判，目前仍在上訴期間，張自2021年12月24日遭羈押至今已近1年3月，將於3月23日羈押期滿，法官今天開庭提訊張敦量。

法官訊問張敦量，針對判決結果，以殺人未遂、2個強制罪判處及量刑是否有意見。張敦量均答覆，須再跟律師討論。

委任律師則表示，張在案發後是由律師陪同自動到案，並沒有逃亡之虞及事實，且羈押等原因已消滅，再次請求具保。

依刑事訴訟法344條及349條等規定，當事人對判決有不服，得上訴，在收判後的上訴期間20天內向法院聲明上訴。

據了解，張該案的上訴期間截止日應在3月23日後，若檢方及張均未在23日前上訴，羈押期滿將視為撤銷羈押，張敦量可望在23日釋放。