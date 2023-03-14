矽谷銀行（SVB）增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，也是美國有史以來第二大銀行倒閉案。國民黨台北市議員徐巧芯今(14日)在《盧秀芳辣晚報》節目強調，很多新創公司在美國發不出薪水甚至資遣費，跟著倒閉。這事件害到整個美國的投資圈、新創圈跟加密貨幣圈，接下來有多少新創公司將會倒閉？恐讓美國新創產業倒退10年，是其他國家急起直追的好機會。

徐巧芯強調，矽谷銀行提供美國一半的新創公司借貸業務，就算中國大陸跟印度這些消息知道得比較晚，或許有被波及到，可是真正主要被波及到的，還是美國的新創產業。美國是一個以新創、進步、多元文化族群，最優秀頂尖的人才在這邊，透過金融槓桿去創造出更多奇蹟的一個國家，過去是這樣。可是當矽谷銀行因聯準會一連串失策倒閉之後，對美國未來的國力可能會產生很顯著的影響，美國自己都還搞不清楚狀況。

徐巧芯直言，你想，一半的新創公司業務卡在這個地方，請問這些公司接下來有多少會倒閉？有多少錢套不出來？再加上加密貨幣這個部分，也是損失慘重。加密貨幣本身就已經常常是暴起暴落的狀態了，再加上矽谷銀行倒閉，很多新創公司在美國已經發不出薪水，跟著倒閉，而且交不出資遣費。外界估計，這個事件可能會讓整個美國的新創產業倒退多久？10年！所以這對許多其他國家來說，就是一個急起直追的好機會。