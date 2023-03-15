芬蘭總統尼尼斯托將出訪土耳其，於17日會晤土國總統艾爾段。土耳其官員今天告訴路透社，國會「極有可能」在4月中旬休會前，批准芬蘭的北大西洋公約組織（NATO）入會案。

法新社報導，芬蘭總統辦公室在聲明中表示，尼尼斯托（Sauli Niinisto）此行將討論2月土耳其毀滅性地震後的重建行動，以及「芬蘭與瑞典的北約成員資格」，外長哈維斯托（Pekka Haavisto）將隨行。

莫斯科去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，於去年5月申請加入北約。

兩國申請案必須獲得北約現有30個成員國的同意，目前只剩土耳其和匈牙利尚未批准。

即將面對總統大選的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅持反對瑞典的申請案，但土耳其看似準備好批准芬蘭的成員資格。然而土耳其國會將於5月14日改選，國會尚未訂定批准日期。

不過路透社引述兩名土國官員指出，國會「極有可能」在4月中旬休會前，批准芬蘭加入北約。其中一名土國高官說，芬蘭入會案將獨立於瑞典入會案獲得批准。

由於討論內容尚未公開，兩名官員都拒絕具名。

雖說還需要匈牙利的批准，目前看來，芬蘭將比瑞典先加入北約，儘管兩國是同步申請，並強調希望一起加入。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天表示，芬蘭比瑞典早一步加入北約的可能性在近幾週「增加」，但強調瑞典加入只是時間早晚問題。

土國中止與瑞典的入會談判是因為瑞典1月爆發抗議活動，在斯德哥爾摩土國大使館外發生焚燒可蘭經事件，不過相關談判3月9日已在布魯塞爾恢復。