宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間3月14日，在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長雷納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。對此，中天《盧秀芳辣晚報》今(15日)由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「宏都拉斯將與大陸建交」一事，許多年輕人紛紛不忍了直呼，「當然會有點生氣，有點像背叛」。

中天《盧秀芳辣晚報》15日由「辮子妹」進行街訪，對於「宏都拉斯將與中國大陸建交」一事，許多年輕人紛紛表示「當然會有點生氣，有點像背叛」、「這個國家對我們來講不重要，因為太不道義了，留著幹什麼」、「一瞬間就改變立場，可能會很憤怒」、「感覺政府越來越沒力氣，錢都打水漂了」、「台灣邦交國已經越來越少了，再少幾個好像也是大勢所趨的感覺」。

而對於「蔡英文總統執政7年來，已經斷交8個國家，蔡政府有辦法阻止斷交潮嗎」，有年輕人認為，「沒有辦法，沒錢啊」、「很難啦，有些國家還不承認我們」、「我們國家也沒有很積極地在這方面上」、「要想辦法補救啊，可能有很多因素」、「有可能有些國家還是會繼續斷交」、「應該要積極地去檢討這件事吧」、「政府到底在做什麼？應該是要看怎麼樣讓我們的邦交國不再失去，因為越來越少，感覺我們就像被孤立」。