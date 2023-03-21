民眾街訪。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

前總統馬英九即將於下周展開訪陸行程，引起藍綠有關統戰疑慮的話題。對此，最新街訪年輕人意見也曝光了，其中不少人認為馬赴大陸祭祖很合理，還有一名年輕女子嗆問，難道和平一點不行嗎？

《中天新聞》昨（20）日播出，由記者「辮子妹」在北市街頭以馬英九訪陸祭祖相關話題為題，對民眾進行隨機街訪的結果。此次街訪對象以年輕人為主，不少人都認為馬赴大陸祭祖是合理的，不應批評，他們的意見包括「可以去啊，家裡祖先不用拜拜嗎？奇怪欸」、「法律沒說不行去，那為什麼要道德綁架他」、「很多人都說出賣台灣，神經病耶！和平一點不行嗎」、「我阿公也是外省人，雖然我住台灣，但還是要去大陸拜一下」。

僅少數人說，馬英九是卸任國家元首，其身分敏感，可能知道一些國家機密，會給人不佳觀感，不適合去大陸。

另外，根據《中時新聞網》YouTube頻道20日起針對相同話題所做的網路民調顯示，截至今日上午9點，已有2.4多萬人進行投票，其中，有78％的民眾對馬英九訪陸感到「樂觀其成」、5％的民眾「堅決反對」、另有17％的民眾認為「無所謂」。