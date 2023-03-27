前總統馬英九今（27）日率訪問團一行搭乘中國國際航空CA196航班，已於下午4點21分抵達上海浦東機場。大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東皆在現場接機，而接下來12天的行程定調湖南祭祖和青年交流之旅對此，前大使介文汲今日就表示，「馬英九的眼光是看得很遠」，引發討論。

介文汲27日在網路節目《雙英出訪新變局》中提到，馬英九在自己執政的時候就很重視青年交流這塊，陸生來台也是當時很重要的政策，當時在台灣的各大大專院校都有陸生，那是非常好的一段時間。介文汲更提到，馬英九也曾經說過，「如果將來未來大陸的各方面領袖，有來台灣的經驗，將來看台灣會是不一樣的」。

介文汲更大讚，「馬英九的眼光是看得很遠」，馬英九還是對青年寄與厚望，希望兩岸在下一代人的手裡，比我們這一代人做得更好，介文汲也認為，「最重要還是情感基礎，我覺得很多事情，如果情感基礎不在，那處理事情的方法跟態度都會有差異，其實我覺得要對台灣跟大陸的歷史負責，要著眼下一代」。

介文汲更說，「所以這也是為什麼民進黨上任之後要修改教科書、去中國化，原因就在這裡」，介文汲最後也認為，「我覺得馬英九是知道這問題的，所以他寄望於年輕一代，中國大陸不會去限制討論會，年輕人不會講太多政治目的的話，年輕人很單純，而馬英九也會直球對決，會把他的看法和大家分享，不會規避」。