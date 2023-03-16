北市一名人夫透過網路援交仲介認識曾在英國留學的黃姓女碩士生，雙方談好價位發生多次性行為，怎料人夫事後卻暈船與黃女交往，甚至為愛掏了上百萬元，正宮發現後氣到向黃女提告求償百萬；法官勘驗相關證據，發現黃女曾囂張傳訊嗆聲「破壞人家家庭好有快感」等語，判她須賠償給付正宮40萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮指控丈夫自2019年11月間起，經由色情網路援交仲介認識黃女，對方明知丈夫為有婦之夫，卻仍與之發生多次性行為，沒想到丈夫事後更暈船與對方交往，期間黃女藉口支付律師費、和解金、罰鍰、因疫情升溫收入減少、生病就診、家人生病住院、更換洗衣機等理由，陸續向丈夫借貸、騙取金錢，索取金額已逾數百萬元，致他們一家家庭經濟陷入困境，黃女行為已侵害她的配偶權，因此向她提告求償100萬元。

法庭審理時，黃女辯稱不知對方已婚，且正宮亦未提出2人間有逾越男女正常交往之親暱舉動或從事性行為之佐證。

法官勘驗2人Line對話記錄，發現人夫曾傳訊提及「岳母生日」、「那是我老婆早睡，今天她還沒睡」等語，而黃女曾傳訊「這輩子我沒見你家庭支離破碎我絕對不會甘心」、「破壞人家家庭好有快感」、「你老婆的事妳也對我發誓過」等語，且人夫也出庭證稱自己有告知對方已婚，甚至還為此支付分手費用，為避免再次被黃女借錢、要錢，2人還簽訂協議書，足以證明黃女明確知道對方已婚身分。

法官認為黃女明知人夫為有配偶之人，竟仍與對方交往、多次為親密行為及性交行為，其行為已逾社會一般通念下配偶所能容忍之範圍，已侵犯正宮配偶權，判黃女須賠償給付正宮40萬元，可上訴。