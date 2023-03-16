外媒報導，知情人士透露，大陸將允許企業進口澳洲煤炭，意味著北京政府2020年底對澳洲煤炭祭出的禁令將取消，兩國關係解凍。據了解，今年1月開始，四家大陸企業已開始從澳國進口煤炭。值得留意的是，在中澳貿易回溫之際，美英澳舉行「三方安全夥伴關係」（AUKUS）峰會，恐為中澳關係投下另一變數。

報導指出，大陸是全球最大的煤炭生產國也是最大消費國，2022年進口煤炭達到2.9億噸。煤炭生產商科羅納多在上個月估計，2023年大陸可能會從澳洲進口2000萬噸硬焦煤。

大陸海關總署數據顯示，2023年1~2月，大陸已進口6064.2萬噸煤及褐煤產品，較比去年同期成長70.8%。但尚未披露來自澳洲相關煤炭數據。

從船舶追蹤資料顯示，大陸採買澳煤已逐步恢復，至2023年2月17日的一周，澳洲煤炭出貨量達到80萬至90萬噸，創2020年10月以來新高水準。

大陸一直是澳國最大的貨物和服務雙向貿易夥伴，占該國對外貿易的近三分之一，但雙方關係和經貿往來因先前澳方炒作「中國威脅論」而陷入谷底。

報導指出，中澳兩國關係解凍，對澳洲出口商來說，是令人振奮的進展，未來包括龍蝦、牛肉、奶製品和葡萄酒等各種商品都期待解除貿易阻礙。不過，澳洲農業部長Murray Watt表示，某些產品出口仍有「很長的路要走」。

在中澳貿易往來回溫之際，美英澳三國領導人3月13日在美國加州聖地牙哥海軍基地舉行「三方安全夥伴關係」（AUKUS）峰會，恐為中澳關係投下另一變數。