陽明國中繼弦樂團國樂團獲優等後，才成立3年的木笛團也不容小覷，奪得111學年度全國學生音樂比賽優等獎，陽明國中校長張永芬表示，校內國樂團、弦樂團及直笛團等3大音樂性社團，比賽成績都相當亮眼，是肯定校方致力推動音樂藝術教育的成果。

張永芬指出， 直笛團於2020年創立，雖只成立短短3年，卻已囊括2屆全國音樂賽特優獎項。指導老師為美國印第安納大學音樂碩士畢業的詹采琦老師，是國內具重要地位的木笛演奏家，視樂團人數與樂器種類進行客製化的編譜。

張永芬補充，另國樂團成立至今也邁入21年，因學習國樂的人口原本就少於西樂，加上少子化的衝擊，近年來出現人才斷層，但學校仍致力培訓與支持，透過行動讓絲竹樂團展佳績；今年雖僅有10人參賽，但在指揮老師陳昱仁的帶領及家長後援會全力支持下，也獲全國決賽代表權，並取得優等佳績。

另由國際級指揮家德岡直樹與5位分部老師指導的弦樂團，成軍至今也有24年，學生除每週社團課練習外，更利用周日下午排練，除於111學年度市賽獲特優第1的肯定，並於全國音樂賽一舉奪得優等佳績。除此之外，每學年也有許多演出活動，讓團員有更多舞台表演機會。