普發6000元現金今有重大進度，政院宣布3/22日起開放登記，共有5方式可領。但相關新聞經轉發至社群平台PTT後，不少人對於複雜的提領程序表示不滿，有人抱怨「直接發很難？」還有人預言，在開放登記的當天，可能會重演前年發放五倍券時，網站塞爆進不去的狀況。

此次普發6000元，共有：「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，其中「登記入帳」將會在本月22日開放，選擇此種方式的民眾，需至「6000.gov.tw」官網進行線上登記，完成程序並經系統核驗登記資料無誤後，6000元即會匯入指定帳戶。

對此，不少鄉民抱怨「直接發很難嗎」、「6000元領來，5月繳稅時又要繳回去，跟白X一樣」，並且狠酸「6000元還需要架網站哦」、「先猜第一天網站塞爆進不去」、「難怪從原本接近2萬直接變6千」、「網址好像詐騙網站的」、「不知道這網頁又花多少錢了」。