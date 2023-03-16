基隆市國民黨前副議長林沛祥16日上午宣布參選基隆市立委，林主張「要當一個選後也看的見的民意代表」，似乎暗諷立委蔡適應「選後看不見」。蔡適應對此回擊，批評有為基隆做事的人「大可不必」。蔡適應並強調，他是公督盟評鑑基隆歷來表現最好的立委，也協助基隆向中央爭取各項補助等，這些基隆市政府都很清楚。至於民進黨立委初選部分，蔡適應表示，民進黨中央黨部有公告機制，他本人參選與否，下周一大家就會知道。

蔡適應表示，他擔任基隆立委以來，持續幫基隆向中央爭取各項補助與建設，這些基隆市民都感受得到，基隆市政府也很清楚，如果要影射或批評他選上後就看不見，這大可不必。

蔡適應說強調，他爭取的2088、1579客運，還有近期1200北北基桃首都通月票方案，都可以讓通勤族早點回家。（徐佑昇攝）

蔡適應說，他非常重視通勤族，像是9026客運問題部分，他當初堅持就是要維持原班次不能更動。現在國道客運傳出缺司機的問題，他已經向交通部爭取要補助客運業者，協助他們可以維持正常營運，交通部最近就會公布方案。針對林主打的可以讓通勤族「早15分鐘回家」的部分，蔡適應說針對國道快捷公車例如2088、1579也都是他爭取的，並且讓市民早點回家，他都已經做到了。目前他也有爭取到北北基桃1200月票方案，可以讓廣大的通勤族轉乘受惠。

而針對台鐵基隆發車109次自強號增停南港站的試營運情形，蔡適應表示很開心在他協調之下促成此案，並有請同仁實際觀察搭車情形，發現還有蠻多空位，所以呼籲有需要在南港轉乘的市民朋友可以多加利用，也未來希望未來在四月可以轉為台鐵固定停靠班次，便利有需要的市民朋友。

最後被問到是否參加初選，蔡適應表示民進黨中央黨部有公布規定了，對於要參選的黨員同志都他予以祝福，至於他本人是否參選連任，下周一大家就會知道。