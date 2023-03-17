民進黨在去年九合一選舉落敗，嘉義市長選舉以及台北市中山、北松山立委補選也接連失利，卻在南投立委補選時一舉攻破國民黨鐵票倉，讓賴清德奪下接任民進黨主席以來的首勝。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨在黨中央換人領導後回歸民意，反觀國民黨露出原形，只相信領導核心的喜好和判斷，他直言，在民主的年代，誰最終會贏得人民的青睞和支持？「膝蓋想就知道了」。

游盈隆今(17)日在臉書指出，三個月前，當民進黨完全執政六年多，慘遭兩次地方選舉重大挫敗時，他曾表示，「除非民進黨短期內讓人一新耳目，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心，有大開大闔立竿見影的開創性作為，否則前途堪憂」。如今奇蹟出現，民進黨已重新站穩腳步，大步向前佈署2024總統與立委大選。

民進黨怎麼做到的？游盈隆歸因於三個因素。一、選後蔡英文總統迫於形勢，選擇放下，不繼續操持或干預黨務和選務，專心政務；二、賴清德以迅雷不及掩耳的速度宣布參選黨主席，直取黨中央，直接控制黨機器；三、賴清德1月18日接任黨主席後，展現完全不同的領導風格，他相信民主，快速回應民意，回應社會期待，回應人民的喜好；積極處理社會詬病的學倫、黑金與沒收黨內初選問題。

「反觀國民黨去年大勝以後迄今，原地踏步，乏善可陳」。游盈隆認為，連最關鍵的2024總統大選人選如何產生，國民黨內都莫衷一是，且立委提名方式也雜音四起，黨主席朱立倫壓不住陣腳。此外，選策會成員引發爭議，連罕見對黨務發言的新北市長侯友宜都撩重話，「拒絕黑金在任何政黨出現」。游盈隆說侯友宜怒批黨中央，除了不願看到國民黨再踏上黑金老路外，也擔心黨中央繼續蠻幹下去，會壞了他2024總統大局。

游盈隆強調，選民的眼睛是雪亮的，去年九合一大選後，民進黨痛定思痛，黨中央換人領導後，終於回歸民意，國民黨相形之下則露出原形，不那麼相信民主，不那麼相信制度，只相信領導核心的喜好和判斷。游盈隆直言，這樣的政黨競爭，在民主的年代，「誰最終會贏得人民的青睞和支持？膝蓋想就知道了」。