電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發民怨。媒體人黃揚明18日在《新聞大白話》節目強調，工業用電的大戶，1500度以上的商家會調漲5到17％，算一算成本不敷，那商品、原物料的價格也要提高。當上游的電價開始提高，下游出去所有的原物料、商品都會調整價格，就會導致整波的物價上漲。賴清德有沒有辦法像蔡英文2012年的保證，10年內電價不會大漲？未來有可能是每年要漲一次，這才是台灣即將面對的困境。

黃揚明提到，再來講到說93％的民生用戶不用擔心？不會漲，這個絕對是話術，政府在騙你！平常用電可能不會漲到，但夏季用電會漲到。

黃揚明強調，再來就是工業用電的大戶，商家、1500度以上的，說會調漲5到17％，我成本總不可能自己吸收吧？吸收短暫幾個月之後，算一算成本不敷，歹勢，我的商品、原物料的價格也要提高了。那個叫上游，上游的電價開始提高，下游出去所有的原物料、商品，都會調整價格，就會導致整波的物價上漲。

黃揚明質疑，先不論核廢料，核能是發電成本最低的，但2025即將迎來非核家園。請問賴清德有沒有辦法像蔡英文2012年的保證，10年內電價不會大漲？未來有可能是每年要漲一次！這才是我們的困境，因為我們的燃氣、燃煤都是仰賴國際進口，「我們的價格，不是操之在我！」