公費健檢民眾捐雞蛋做公益，民眾健檢意外獲得雞蛋。（陳世宗攝）

全台鬧蛋荒！民眾為了做公益，特買原住民有機的雞蛋送給參加健檢的民眾。后里衛生所19日舉辦「台中2023揪你顧健康」成人健檢、癌症篩檢活動，一位民眾曾透過篩檢出癌症，他為鼓勵大家參加公費健檢，自掏腰包購買100盒有機雞蛋做公益，一早前往參加健檢的民眾，意外獲得雞蛋覺得又驚又喜，100盒雞蛋一下子就分送完畢。

健檢由大甲李綜合醫院協助民眾檢查，地點在后里區中和里活動中心，項目包含乳癌篩檢、子宮頸癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、成人健檢、老人健檢、BC肝篩檢；活動從上午7時開始，事前里長宣傳活動，不少里民一早就來排隊等健檢。

李綜合醫院院長隋善中說，依國健署最新公布的資料顯示，女性6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌(1期以上)的風險是3年內，曾做過子宮頸癌篩檢者的3.1倍；40歲以上國人高血壓、高血脂及高血糖盛行率分別為38.3％、34.1％及16.4％，也相當高，承辦公費健檢鼓勵民眾多參加。

隋善中指出，承辦后里衛生所健檢活動前，一位民眾得知消息，主動表示要買雞蛋做公益，藉機鼓勵大家健檢癌篩揪出病源。這位不願具名的民眾，曾經罹患肺腺癌得知癌症早期發現早期治療提高治癒率，特別買原住民部落居民放養的有機雞蛋，贈送給參加健檢的居民，除做公益幫助原民朋友銷售雞蛋，鼓勵民眾健檢。

蔡姓民眾表示，現在雞蛋很難買，店家還要限量，沒想到參加健檢，居然可以拿到一盒有機雞蛋，「真的很意外，賺到一盒雞蛋！」羅姓民眾說，本來就計畫要健檢，到現場以後看到公告前100名可拿雞蛋，覺得很驚喜，「為自己健康把關，還有雞蛋可以拿回，如果早知道有雞蛋一盒就找家人一起來。」