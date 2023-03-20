36歲許姓女子離婚後，與前夫約定輪流照顧6歲兒子，未料許女因經濟困頓、感情等因素，去年10月間拿枕頭悶死獨子，新北地檢署後續依殺人罪起訴，該案也將成為新北地院首件國民法官參審案件。（蔡雯如攝）

36歲許姓女子離婚後，與前夫約定輪流照顧6歲兒子，未料許女因經濟困頓、感情等因素，去年10月間拿枕頭悶死獨子，後續欲持刀輕生卻被救回，新北地檢署後續依殺人罪起訴，該案也將成為新北地院首件國民法官參審案件。

許女與前夫2021年離婚後，與對方約定每隔1至2周照顧6歲兒子，未料許女去年遇上裁員，經濟陷入困頓，又認為前夫外遇，感情、生活不順遂的情況下，去年10月間在家中持枕頭悶死兒子。

前夫因聯繫不上許女，報警破門發現正在輕生的許女、倒地的兒子，兒子當時已有屍斑，明顯死亡，許女送醫後搶回一命，檢方將許女送精神鑑定，雖認其有憂鬱症，但不影響行為能力，不符減刑，因此依殺人罪起訴，並建請法官依兒少法加重其刑。

新北地院表示，該案已分案為112年度國審重訴字第1號案件，將由國民法官專庭輪分，並由國民法官專庭刑三庭負責審理，合議庭審判長為蘇揚旭、受命法官洪振峰、陪席法官施建榮。