我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚20日與美國總統特使陶德（Chris Dodd）會面，宏國外長雷伊納（Enrique Reina）表示，卡蕬楚在會談中對宏國的外交決策做出相關評論說明，而美方官員則表示「尊重」。對此，前大使介文汲21日就爆出，「其實這個斷交說穿了就是錢，每年五千萬變成一億美金，宏都拉斯欠台灣的錢，給他調整或是全免，馬上就沒事了」。

卡蕬楚14日透過推特宣布，已指示尋求與中國大陸建交的消息後，美國國務院隨即派出負責美洲事務的總統特別顧問、美國總統拜登（Joe Biden）好友陶德，於17日至21日訪問巴拿馬與宏都拉斯，被視為美國出手穩固我國邦交國。

介文汲21日在中天節目《頭條開講》中表示，「其實這個斷交說穿了就是錢，蔡英文答應每年五千萬變成一億美金，那個宏都拉斯欠台灣的錢，給他調整或是全免，馬上就沒事了」，介文汲指出，「美國的勸和方法就是跟蔡英文說一下，叫她錢增加就好，但蔡英文用的吳釗燮是槓子頭，吳釗燮不會同意，會同意早同意了」。

介文汲更爆出，「他們本來想跟宏都拉斯玩硬的，因為本來就談不攏了，這次出訪就也不去宏都拉斯，就逼著卡蕬楚出手了，她也沒有立刻宣布和北京建交，就是用推特警告一下，是對台灣的最後通牒」。