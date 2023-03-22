台北醫學大學22日舉行解剖教學英靈追思紀念會，大體老師們無私奉獻，心意令人動容。到場致意的家屬們即使心懷不捨，也尊重這份心意，期許醫學生們未來都能成為良醫。

因意外過世的陳照耀，生前即決定要成為大體老師，兒子說，父親一直很照顧家人，尤其孝順母親；對於生病的弟弟，也始終以兄長的責任照護著。陳照耀生前和弟弟一起簽下捐贈大體同意書，後來弟弟因病過世，兩周後陳照耀也離世。

喜歡旅遊的林碧瑞，20多年前和丈夫決定捐出大體，但因臥病在床，身體嚴重水腫，一度無法成為大體老師。她的家人為她加油打氣，最後克服萬難，達到捐獻條件。

涂仁德喜歡和兩名寶貝孫子相處，他也願主動捐獻，希望能在未知的醫學領域，為其它病友找出解方。楊賜郎在機車行教出不少徒弟，雖和家人關係疏離，但女兒在為父親完成大體老師心願的過程中，也逐漸跟父親和解。

姜孝文、虞傳弟，兩人都經歷戰爭洗禮，姜多次和死神擦肩而過，造就他平淡知足的處世之道，不僅樂於助人，更教育子女不要吝於幫助他人；虞一生從軍，與妻子默默行善多年，除了力有所及的捐款，也決定捐贈大體，回報社會。