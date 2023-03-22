艾翔日前才上胡瓜主持的節目。（民視提供）

艾成7個月前剛離世！親弟猝逝遭證實死因曝 @chinatimesent

藝人艾成去年8月墜樓身亡，享年40歲，想不到他的親弟弟艾翔20日下午4點多心肌梗塞猝逝，人生同樣在40歲畫下句點。稍早，艾翔的兄嫂王瞳難過地發文：「再次感受到撕心裂肺的傷痛⋯」

王瞳表示：「謝謝大家關心，再次感受到撕心裂肺的傷痛⋯收到消息時也十分震驚、無法接受，最擔心的是爸爸媽媽的身體。懇求大家給予家人空間、時間⋯不要打擾⋯請用禱告、祝福的話語來托住我們⋯」她接著說，「我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚，在天父爸爸那邊，一起唱著歌⋯跳著舞，好得無比⋯將來我們都會再見面。期待，與你們再見面⋯」。

王瞳發文。（圖／王瞳臉書）

根據訃告指出，艾翔20日下午4點40分過世，享年40歲，22日晚間7點半舉行安慰禮拜，23日早上9點半舉行入殮暨追思禮拜，禮畢扶護靈柩歸葬，將長眠在古晉石隆門新堯灣富貴山莊風景墓園。

其實3月3日王瞳才帶著來台的艾成家人們上胡瓜主持的《最強綜藝秀》，胡瓜坦言看到酷似「艾成」的艾翔第一眼嚇壞了。王瞳1天前在艾翔猝逝前四十分鐘還在臉書轉發他上節目新聞，直呼：「艾翔真的太可愛」。