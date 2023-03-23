近期清華大學頻有外來陌生流浪犬到校園內，1周內發生3起學生遭咬傷事件，造成學生人心惶惶。對此，清大23日表示，早在上周發生咬人事件前，校方即掌握相關訊息，由懷生社與專業人士合作誘捕，昨晚已捕獲1隻，學生咬傷時也協助送醫，並由生輔組持續關懷。

有不少清大學生近日在Dcard、臉書社團發文，指出近來有3隻黑色野狗會聚集在女宿舍徘徊，並對學生進行攻擊，也接連傳出有學生走在路上，沒有任何挑釁行為，就被3隻狗包圍咬傷的事件。

清大23日表示，早在上周發生咬人事件前，校方即掌握相關訊息，由懷生社與專業人士合作誘捕，昨晚已捕獲1隻。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

對此，清華大學今表示，早在上周發生流浪犬咬人事件前，學校即已掌握到有3隻流浪犬出沒校園的訊息，並與學生社團懷生社及專業人士合作，設下圍捕片積極誘捕，昨天晚上已成功捕獲其中一隻。

清華大學也表示，新竹市動保所今天早上也支援另一組圍捕片，希望加速捕獲其餘2隻狗，恢復校園安寧。校方並表示，學生遭狗咬傷時，都協助送醫，並由生輔組持續關懷。