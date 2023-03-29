前年台北市一家耳鼻喉科診所洪姓醫師，被起訴強制猥褻住在診所2樓宿舍的女工讀生，利用吃晚餐機會進寢室，還說「抱一下」抓工讀生手摸他的生殖器，士林地方法院一審依強制猥褻罪判處9月徒刑，台灣高等法院二審考量他與被害人和解並給付賠償金，判刑9月，緩刑2年。可上訴。
洪姓男子擔任耳鼻喉科診所負責人，2021年9月18日晚間6點，他在診所內對他僱用的女工讀生說「抱一下」，隨即強行環抱她，撫摸她背部、臀部、胸部、大腿及下體等部位，並抓住她之手撫摸其生殖器，而為強制猥褻行為得逞。
前年台北市一家耳鼻喉科診所洪姓醫師，被起訴強制猥褻住在診所2樓宿舍的女工讀生，利用吃晚餐機會進寢室，還說「抱一下」抓工讀生手摸他的生殖器，士林地方法院一審依強制猥褻罪判處9月徒刑，台灣高等法院二審考量他與被害人和解並給付賠償金，判刑9月，緩刑2年。可上訴。
洪姓男子擔任耳鼻喉科診所負責人，2021年9月18日晚間6點，他在診所內對他僱用的女工讀生說「抱一下」，隨即強行環抱她，撫摸她背部、臀部、胸部、大腿及下體等部位，並抓住她之手撫摸其生殖器，而為強制猥褻行為得逞。
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