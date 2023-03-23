財政部北區國稅局表示，因為疫情導致許多人失去固定收益催新型支付工具「先買後付」(BNPL)，得以延遲付款及彈性的支付方案，BNPL交易付款模式已獲得年輕消費者青睞，並成為購物支付新趨勢之一，國稅局已針對這種支付方式加強金流資料，查緝營業人有無運用此種交易模式逃漏稅捐。

針對立委擔心BNPL恐怕釀成雙卡風暴，金管會1月時就找相關業者喝咖啡，並且提供業者兩項建議。北區國稅局也盯上此種新型支付方式，營業人有逃漏稅的情況。

北區國稅局官員表示，去年開始就針對BNPL聚焦查核，國稅局會用電腦系統去查資融業者名冊，以及營業稅資料庫去勾稽查核是否有過低情況，以這種案件查核率是比較有績效情況，發現有7、8成以上有這種支付方式者有逃漏稅的情況。

北區國稅局就查到，某美容護膚與化妝品公司，銷售大多屬於高單價的產品及服務，對象以剛畢業的年輕上班族為主，為了減輕消費者付款壓力，與BNPL業者合作，國稅局蒐集BNPL業者的金流與該公司申報資料勾稽比對，查獲這家公司過去在2020年營業額有短1700多萬元，卻僅申報200多萬元，漏報銷售額1400多萬元，國稅局除要求補徵營業稅額70萬元外，還依據《加值營型與非加值型營業稅》法規定從重處罰鍰35萬元。

官員表示，雖然BNPL公司還不像銀行、電子支付業者定期提供金流資料，但是國稅局若查有異，也會向BNPL公司收集金流資料，以利查核。