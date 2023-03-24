台中市水情轉綠燈，並將實施「類黃燈」措施，將採取夜間減壓供水。(台中市府提供)

水情吃緊，為提前部署、呼籲民眾能節約用水，中央22日災害應變中心工作會議決議，包括新竹、苗栗及台中水情燈號轉為綠燈，並實施「類黃燈」措施，也就是在特定時段實施減壓供水措施，台中市府經發局表示，此措施預估將可節水達1％以上，未來公共用水需求將審慎因應。

中央宣布台中市水情燈號從原本的藍燈轉為綠燈，提醒民眾節約用水，且為超前部署，將實施「類黃燈」措施，經發局說明，「類黃燈」就是要提前啟動節水措施，在夜間11點到隔天清晨5點間採取減壓供水，這樣的方式比正常夜間減壓供水時段為夜間10點到隔天6點，減少了2個小時，對民眾影響較小。

經發局指出，雖然類黃燈減壓供水的時間比正常減壓供水少2小時，但預估節水效能可達1％以上，此外，公部門也將帶動工業園區廠商自主節水5％，盼透過提前部署的方式，延長水庫供水期程。

經發局強調，目前中部地區的水情比南部樂觀一些，但因中央氣象局預測3、4月間降雨機率偏低，且目前蓄水量約55.9％的德基水庫距離上一次大雨已有600天，另鯉魚潭水庫目前蓄水量40.8％，現在期盼春雨能稍解旱象的短期危機。

經發局強調，目前台中市共有9處水資源回收中心，每日回收水產量約10.67萬噸，將可供應非食用、盥洗類的次級水使用，另全市有95處新建建築工程工地地下水也可提供民眾免費取用，工商業者可善加利用，藉以減少自來水的用量。