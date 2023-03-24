全場只用6人，5名先發有4人得分上雙，合力攻下全隊95分當中89分，含鄭佳昀35分，上屆第三朝陽科大女籃24日以95比73擊敗僑光科大，預、複、決賽12連勝，完美贏得首度在台北小巨蛋舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽一般女組后座，重奪上季失去的冠軍，也是隊史第8冠。

朝陽的前7冠含107至109學年三連霸，但上季爆冷在準決賽1分小輸台中科大，無緣4連霸，第三作收，本季不僅複賽、準決賽2連勝中科，甜蜜復仇，今天一般組破天荒的攻蛋，更繼複賽79比60贏僑光科大後，本季對戰2連勝，且贏得比預期輕鬆，第8冠絕無倖致，且8冠都是全季12連勝。

一般組雖未設個人獎，但如要頒冠軍賽MVP，161公分、出身台中忠明高中的大二前鋒鄭佳昀，應是不二人選，鄭佳昀說：「我從雲林土庫國小起打球，JHBL、HBL、UBA，球齡已十幾年，從不知冠軍是啥滋味，高中連3季披忠明戰袍拚HBL甲級資格賽，更都失利，無緣預賽，沒打過一場HBL正式季賽，上季進朝陽科大，大一菜鳥原有絕佳機會幫學姊完成四連霸，準決賽卻意外輸中科，我生涯第一冠又擦肩而過，今天終於得償宿願。」

「特別是在小巨蛋拿下個人首冠，意義深遠，因我過往從未進過小巨蛋，昨晚賽前練球才是我第一次踏進小巨蛋，今天二度造訪、首度比賽，竟就贏球封后，太神奇也敢不相信，有如在作夢。」鄭佳昀說。

不只鄭佳昀首親小巨蛋芳澤，朝陽全隊也僅2人過去曾進過小巨蛋，含畢業於JHBL名校宜蘭員山國中的李優，曾隨員山女籃到小巨蛋看世大運女籃賽，及身兼忠明高中女籃教練的柳內惠茹，也曾進小巨蛋看過球，其他職隊員包括領軍全程參與8冠的資深教練張婷翔，都是首度攻蛋，結果卻是甜蜜完美。