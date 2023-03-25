新竹縣政府10多年前興建竹北市和竹東鎮水資源回收中心，目前兩地汙水下水道接管有5萬4千多戶，基於使用者付費原則，縣議會日前通過一般用戶開徵使用費，縣府預定2024年元旦上路，接管戶每用水1立方公尺，隨自來水費徵收4元使用費，2025年恢復為5元。

工務處長江良淵指出，新竹縣將繼台北市、新北市、高雄市及南投縣，全國第5個開徵汙水下水道使用費的縣市。

縣議會在2012年通過「新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例」，附帶但書要求縣府若要開徵用戶使用費，必須送議會審查。

縣府提出「一般用戶之汙水下水道使用費開徵案」，一般用戶是用水1立方公尺（即用水1度），開徵 5元使用費，縣議會臨時會日前審查時，縣議員鄭美琴強烈要求使用費降到4元。

經過討論協商後，縣議會決議通過汙水下水道一般用戶使用費，第1年開徵試辦期為4元，第2年恢復為5元。

江良淵表示，竹北和竹東汙水下水道都施設在都市計畫區內，避免家戶廢水汙染豆子埔溪和頭前溪，目前竹北市接管有4萬2千多戶，接管率63.87％，竹東有1萬2千多戶，接管率55.02％。

議會通過一般用戶開徵汙水下水道使用費，縣府將在下半年公告，預計2024年元旦起隨自來水費開徵4元，2025年恢復為5元。

以接管戶每月用水量20度估算，未來水費約增加100元，但實際費用還要視用戶用水量而定。

江良淵表示，目前竹北和竹東的 汙水下水道還未達百分之百，開徵用戶使用費，營建署會提高興建汙水下水道補助的百分比。

縣議會2020年通過向事業單位開徵汙水下水道使用費，開徵年度有38個事業用戶依自來水使用度數，每度加收10元使用費，每年徵收費用約有700多萬元。

江良淵指，一般用戶未來開徵後，預計每年約能收到6000萬元的使用費，將陸續辦理汙水下水道建設，其他鄉鎮也會評估建置。