嘉義市長黃敏惠為「嘉義市近代醫療文化特展」揭幕。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠參觀在市立博物館舉辦的「嘉義市近代醫療文化特展」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局5年來委託台灣圖書室文化協會執行「老醫館故事撰寫計畫」，蒐集資料、田野調查，匯整60間老醫館的建築、物件及故事，逐步描繪出嘉義市醫療史發展輪廓，25日起在市立博物館舉辦「嘉義市近代醫療文化特展」，市長黃敏惠揪大家「醫」起來看展。

嘉市府文化局舉辦「咱來看醫生─嘉義市近代醫療文化特展」，由嘉義在地劇團阮劇團表演《回望醫者町：嘉義市》短劇，揭開序幕，帶大家認識嘉義市近代醫療史發展及地方故事。

市府文化局長盧怡君說，嘉義市因木業經促進城市發展，同時聚集公共衛生與醫療資源，日本時代有百餘間醫生館，1895年即成立「嘉義支廳診斷所」（衛福部嘉義醫院前身），帶動在地人才從醫，進而有醫生世家。

還有外地醫師落腳嘉義市，出身台南書香世家的故前嘉義市長許世賢，在日本取得博士後，與夫婿張進通返回嘉義開設「順天堂醫院」。

此次特展由雲林科大建築室內設計學系主任蘇明修策展，有3主軸，醫者、醫館、醫者町，展現嘉義市近代醫療文化的特殊性，他就提到嘉義知名的沙鍋魚頭店建築，原本是醫生館。

市長黃敏惠表示，「醫者、醫館、城市」3大核心展現嘉義市近代醫療文化的特殊性，從日本時代至今，嘉義市一直是雲嘉南區域發展重心，消費、就學、就醫都會來嘉義市，許多莘莘學子立志行醫，因而嘉義高中有「醫科搖籃」美稱，城市也醫生館林立，形成醫療文化、空間、故事，更是台灣近代基層醫療文化縮影。

此特展自3月25日至9月10日在嘉義市立博物館舉行，有多項教育推廣活動及深度講座，相關訊息可上博物館網站或臉書專頁查詢。