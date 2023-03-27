台中捐血中心主任林冠州（左）為感謝弘光科大師生長期辦理捐血活動，親自到學校致贈教育部獎狀；由副校長潘世尊（右）代表接受頒贈。(弘光科大提供)

疫情造成血袋供量不足，弘光科大熱血師生每年捐血量都在中區大專校院校園排行榜前三名，111年度捐血總袋量更達1142袋，獲得中區大專校院組111年度績優學校第二名佳績。台中捐血中心主任林冠州為感謝弘光師生長期辦理捐血活動，特到學校致贈教育部獎狀，由副校長潘世尊代表接受頒贈。

副校長潘世尊說，弘光科大以醫護起家，秉持「以人為本、關懷生命」的辦學理念，長期鼓勵學生透過志工服務、捐血等各種方式善盡大學社會責任。弘光學生總數在中部不是前三大，捐血量卻年年保持前三名非常不容易，這有賴護理系學會固定每學期舉辦兩次的捐血活動，每次舉辦全校師生皆熱列參與。

弘光科大為了紓解近期的缺血荒，且讓學生能夠方便捐血，護理系學會日前細心安排將捐血攤位，設在第二會議廳前廣場學生上下課的必經之地，增加曝光度，吸引更多學生挽起衣袖，加入捐血行列。

護理系學會會長林彤薇說，今年收到台中捐血中心告知，因疫情造成血袋供量不足，系學會格外賣力宣導，號召許多同學積極響應捐血活動，更有熱心老師下課後揪團挽起袖子來捐血，至3月16日結束活動，參與捐血活動的師生人數達308人，遠遠超出預期讓她和系學會幹部很感動，非常感謝「熱血」的弘光人。

護理系學會活動長陳沛瑄指出，系學會籌措價值2萬元的贈品，並搭配情人節活動做加碼，鼓勵大家能積極參與捐血，除護理系學會籌措的捐血贈品，還收到來自台中捐血中心提供的紀念品，提升了學生參與捐血的意願，為這學期第一次捐血活動帶來超人氣。