此外，上曜預售四成的「湖美帝璟」於去年9月起陸續交屋入帳，剩下6成餘屋預計第二季公設完工後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，有望支撐營運持穩發揮。

炎洲力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準以上，去年毛利率18％，相較110年不降反升，膠帶毛利率維持高檔水位，加上匯兌利益挹注，全年EPS1.72元；配發現金1元。

炎洲認為，膠帶、包材業務因通膨及升息影響需求能見度趨緩，惟營建及特化業務挹注，有助收益持穩進補。因應客戶擴大產能，炎洲擬投資約8.6億元，規畫進駐中科虎尾園區，設置特化新廠，預計2025～2026年量產貢獻營收。

上曜因總銷14億元「梅菲爾」、預售四成「湖美帝璟」交屋入帳完成，去年營運由虧轉盈，營收23.32億元，毛利率25.19％，年增5.9個百分點，稅後淨利1.41億元，EPS0.7元；配發現金0.7元。

上曜指出，排除今年可能達完工的個案外，在手線上個案共9案，總銷金額從350億元上調至376億元；其中，台南九份子重劃區「湖映白」建案銷售已突破六成，九份子重劃區3,719坪另一建築基地將在今年年中取得建照推出。在成本與費用早已投入控制下，有利未來6年營運穩健成長。