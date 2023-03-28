離岸風電第三階段區塊的首輪選商結果去年底出爐，經濟部今年2月18日公告行政契約版本，要求開發商5月中前簽署，卻傳出區塊開發有多項議題未解，半數廠商「簽不下去」。對此，經濟部長王美花28日指出，此問題在最近應該會有好的結果，由於簽約時間落在5月，時間上來得及。

政府推動第三階段區塊開發以來，不斷出現種種問題，至今業界仍面臨多項難題，導致開發成本大幅增加，開發投資與風險的不確定性也隨之提高，大大影響開發商簽署行政契約的信心，其中，光是海纜上岸路線就讓業者頗有疑慮。

對此，王美花下午赴立法院備詢前受訪指出，有關離岸風電海纜上岸廊道部分，確實有做很多討論，經濟部日前也找當地政府、環團討論，而她理解到的是，此問題在近期應該會有比較好的結果。由於第三階段簽約時間點落在5月，她認為時間還來得及，「我覺得可以解決的。」

王美花說，前陣子大家對相關細節和行政契約，都有做過非常多的討論，也得到比較好的結果，她認為上岸廊道的問題應該可以克服。

至於中南部水情吃緊問題，王說，近日降雨時間和雨量不多，雖然中部以北的水庫有小小進帳，有利農作物，但不足以解除旱象，所以政府進行相關抗旱措施，包括抗旱水井，預計4月底能增加13.6萬噸出水，同時新竹跟高雄的海淡機組也在加緊趕工中，同樣希望4月底前可以出水。