蔡英文總統2日出訪友邦瓜地馬拉，而瓜地馬拉總統賈麥岱強調台瓜邦誼「堅不可破」，強調瓜國承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」，而蔡英文也回應「希望兩國邦誼永固，3000年也不為過」。對此，前立委郭正亮3日就表示「瓜地馬拉6月25日就要改選，賈麥岱任期今年就結束了，瓜地馬拉如果敗選，搞不好會跟台灣斷交」，引發討論。

郭正亮3日在網路節目《新聞大白話》中表示，「台灣應該擔心的不是這件事，瓜地馬拉6月25日就要改選，賈麥岱任期今年就結束了，瓜地馬拉如果敗選，搞不好會跟台灣斷交」，郭正亮也根據《金融時報》的報導指出，「4月30日巴拉圭要選舉，如果反對黨獲勝，有可能跟中國大陸建交」，郭正亮坦言，「6月25日換瓜地馬拉改選，這才是台灣應該要擔心的」。

郭正亮更說，「我認為蔡英文在美國的時候，外交單位真的有受到壓力，非常低調，接下來加州的行程，雷根圖書館的演講還是會有，重點是美國誰來聽」，郭正亮最後更坦言，「問題是麥卡錫會不會來？重點在這裡，現在我們一切都處於不確定之中，坦白說，這個就是美國政府，當它要熱要冷可以極端到這個程度」。