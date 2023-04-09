環台軍演首日，偵獲共機71架次，平史上最高紀錄。（圖／翻攝自國防部官網）

大陸解放軍宣布8日起至10日將進行環台軍演，國防部今（9）日上午公布最新數據，自8日上午6時至9日上午6時為止，共偵獲共機71架次，平了去年12月26日的單日擾台最多的共機架次。

總統蔡英文出訪友邦並過境美國的行程結束後，大陸解放軍8日起連續3天在台灣海峽及台灣周邊進行環台軍演。據國防部公布的最新數據顯示，首日環台軍演就被我方偵獲71架次的共機，且其中有45架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，另外還有共艦9艘次在臺海周邊活動，遭國軍使用任務機、艦及岸置飛彈系統等，嚴密監控與應處。

國防部透露，此次被偵獲的共機型號包括蘇愷30、殲11、殲10、殲16、TB-001無人機、運9通信機、運8反潛機、轟-6K、運油20及空警500。

解放軍單日擾台最多共機架次的紀錄本為去年12月26日的單日71架次，此次同樣被偵獲71架次，平了史上最多紀錄。

另外，國防部提到，今晨起，中共陸續派遣蘇愷30、殲11、殲16、空警500等型機多批多架次，以及多艘船艦於區域內活動。

國防部說明，針對共軍火箭軍部隊動態，國軍亦透過聯合情監偵系統綿密掌握，防空部隊保持高度警覺。相關動態將全般掌握、適時發布，籲請國人勿受虛、實併用，意圖影響國人心理之認知戰手法影響，齊心協力確保國家安全。