總統蔡英文近期展開「民主夥伴共榮之旅」，先是過境美國紐約，接著訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，回程會過境洛杉磯。而蔡英文也在飛機上向民眾喊話，這10天的行程「請大家跟我一起拚、為台灣的外交努力」。對此，前立委沈富雄3日就氣炸表示「這10天有去跟沒有出去，台灣走進世界的程度有差別嗎？」引發討論。

沈富雄3日在廣播節目《POP大國民》中表示，「最讓我受不了的，就是蔡英文在飛機上說『這10天大家跟我一起拚』，我不曉得我要拚什麼」，沈富雄更指出，「蔡英文曾經說過『要拚讓台灣走向世界，讓世界走進台灣』，這不是第一次講的」，沈富雄也質疑「這10天有去跟沒有出去，台灣走進世界的程度有差別嗎？」

沈富雄更接著說，「這所謂走進世界、走向世界，就是台灣問題國際化，我們55年前就知道了，不是因為蔡英文這訪美才知道，台灣問題早就國際化了，妳這趟不惹事就了不起了」。