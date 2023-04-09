中國大陸山東號航艦編隊5日穿越巴士海峽航經台灣東南海域，美軍核動力航艦尼米茲號也現蹤台灣東部外海。對此，海軍退役上校黃征輝9日就表示「山東艦從服役到現在已經過了大概三年四個月，現在我覺得它應該已經到達要做一個戰鬥群的操演」，引發討論。

黃征輝9日在網路節目《新聞大白話》中表示，「山東艦從服役到現在已經過了大概三年四個月，這段時間它通通都在做所謂的成軍訓練，這段時間它一直在做本艦的操演，現在我覺得它應該已經到達要做一個戰鬥群的操演」，黃征輝解釋，所有戰鬥群的操演，它一張開來就是一千公里的直徑海域，整個戰鬥群在那裡才能操演，而距離中國大陸最近最近的一塊區域就是在台灣東邊到關島之間的一千公里，「所以從現在開始，山東艦偶爾就會跑到那裡，那當然大家就可以開始做很多的解讀，就是恐嚇日本、恐嚇台灣等等，但說穿了就是為了做它的訓練，但要這樣解讀它也非常樂意」。

至於這次軍演是否會比上次裴洛西訪台嚴重，亦或是發射導彈，黃征輝則認為「不會」，因為這次中國大陸會軍演就是「因為蔡英文訪美，北京跟華盛頓的溝通」，而北京憑什麼威脅華盛頓？黃征輝指出，「北京只要跟華盛頓講說『你們在這樣子，我們就支援俄羅斯的武器，如果這次麥卡錫到台灣來，我們就支援俄羅斯武器』，美國會怎麼回答？會怎麼想？」

最後黃征輝直言，「如果中國大陸真的這樣做，那這整個北約的意志就瓦解掉了，所以美國會很憂心的，不要認為不可能，美國會一個頭十個大，這件事情未來北京會越來越硬，美國會越來越陰，這是我覺得未來最有可能的發展」。