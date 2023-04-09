總統蔡英文訪美會見美國眾議院議長麥卡錫，引發大陸當局不滿，宣布4月8日至4月10日將在台灣海峽、台島北部、南部及東海空域，進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。對此，國民黨台中市議員羅廷瑋則對於台灣漁民無法出海作業感到憂心，並認為政府不應把中華民國單獨壓在一方，更不該為了自身政黨利益去探大陸底線。

對於解放軍環台3日軍演，羅廷瑋今(9)日在臉書直言，憂心的是軍演這幾天，台灣辛苦的漁民無法出海作業。羅廷瑋進一步表示，對一般民眾而言，可能只是幾分鐘的新聞焦點，對漁民來說卻是72小時的生計困難，「軍演期間因為無法通行，也可能台灣航空運輸業與海運更是受到嚴重影響」。

羅廷瑋引述孟子曾說「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，認為政府應以圓滑的智慧處理對中關係，親美友日和中來維護這段關係，不能把中華民國單獨壓在一方，更不應該一昧為了自身政黨利益去探對方底線。

對於共軍以蔡英文出訪過境美國為藉口實施軍演，國防部昨(8)日表示，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全，國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。