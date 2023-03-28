不少人妻生產後都指定要住月子中心，費用動則數十萬，甚至引爆家庭革命。不過一名媽媽表示，老公出錢讓她住月子中心22天，卻直言再生第二胎也不會去住了，認為關在房間很無聊、房間太小、家中有老貓要顧、月中餐點太多吃不完等，住得很憂鬱。

這名媽媽日前在Dcard發文，2月在北部月子中心住22天，夫妻倆沒辦婚禮、沒度蜜月，也沒買婚戒，所以月子中心的錢全由老公負擔，但無奈因疫情，月子中心取消媽媽教室，入住第一周原PO身體不舒服，幾乎都躺在床上休息，第二、三周學習哺乳、泡奶、幫寶寶洗澡等技能，其他時間都躺著，只有最後一周快返家，才開始長時間顧寶寶。

原PO說，若再生第二胎不打算住月中了，並列出5大原因，第一恢復體力後整天關在房間裡特別無聊；第二，家裡有老貓，老公要趕回家餵食陪伴；第三，月中餐點很棒，但她不餵奶不愛吃這麼多東西，吃得很辛苦；第四，住家裡比較舒適，不用跑回家拿東西；第五，房間太小、沒媽媽教室，能活動的空間不大，「聽說有些媽媽為了省錢還住沒有窗戶的」，住得很憂鬱。

原PO表示，不過住月中也有好處，像是沒有家人來作亂、不用煮三餐、新生兒可以托嬰，但重要的是有多少錢做多少事，不要為了一定要住月子中心搞到負債。對此，網友也回應「蠻好的分享！實用」、「感情本來就是找到與自己價值觀相符的人，一起過日子才會舒服，以及有多少錢做多少事、不要越級打怪」。