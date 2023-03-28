韓國首位坎城影后全道嬿為主演Netflix新片《格殺福順》接受亞太媒體視訊訪問，飾演擁有雙重身分的「吉福順」，表面是位單親媽媽，實則為頂級殺手，預告中有句令人印象深刻的台詞「殺人比養小孩容易」，現實生活中她也有個國中女兒，被問及拍戲跟育兒何者較簡單時，全道嬿笑說「其實2個都很不容易，但拍戲是我可以自己選擇跟掌握的，育兒的話就會發生很多我無法控制的事情」，同樣也認為工作較得心應手。

全道嬿（左）與金是兒在《格殺福順》中飾演母女。（Netflix提供）

全道嬿在電影中面臨2個角色的拉扯，是名成功率百分之百的殺手，但如何教育15歲的女兒對她來說是個難題，對此，她表示，「這個角色和我實際的狀況是有些相似的，只是我的工作是演員，而福順的工作是殺手，職業雖然不同，但是整個狀況是很相似的，所以演起來反而還挺自在的」，而她在上部戲劇作品《浪漫速成班》中也飾演一位單親媽媽，「之前演出的媽媽是比較像是我心目中的理想型的媽媽。最現實又我在養育小孩時感覺到的是，最現實的媽媽應該就是『福順』了」。

《格殺福順》也是全道嬿繼2015年的《俠女》後，時隔8年再挑戰動作演技，現年50歲的全道嬿坦言，每場動作戲都很不容易，即便感受到體力上的侷限，還是想要突破自我，拍攝前一直不斷練習，片中不只長劍、匕首、斧頭和手槍，就連紅色奇異筆和鋼筆都是她用來殺人的利器，她透露，最難操作的是長劍，「因為長度很長，一上手就很難預測距離，我怕會傷到對手演員，所以就得非常小心，心中感到有壓迫」。

全道嬿在《格殺福順》中，時隔8年再挑戰動作演技。（Netflix提供）

有別於其他身著暗色系套裝的殺手，全道嬿在片中的紅色套裝和藍色套裝令人印象深刻，她表示「電影裡的人物都有各自的顏色，福順是紅色，雖然故事是關於殺手，但是又不能把它看得太黑暗。因為有和女兒的故事，也有一些愛情的部份，所以有想過希望能呈現福順多樣的面貌」，並進一步解釋「福順的人生是複雜的。她是一名殺手，也是一位媽媽，所以不是單純的紅色，而是隨著周圍的燈光或是隨著她去的地方呈現不同的顏色。即便都是紅色，所以在材質上有考慮很久，在思考要給予福順什麼樣的色彩的這段時間是令人愉悅的時光」。

該片導演邊聖鉉曾表示自己是全道嬿的粉絲，訪問的過程中，他再度提到此事，從全道嬿的出道作《我們的天國》開始就喜歡的，不過成為粉絲是直到《傷心街角戀人》，「其實我當時是韓石圭的粉絲，但是被演對手戲的全道嬿演員驚艷到了」。

《格殺福順》將於本周五（31日）在Netflix獨家上線。