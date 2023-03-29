前總統馬英九訪陸祭祖，昨（28）日在中山陵、孫中山先生紀念館喊出民國還自稱前總統，大受各界好評與支持，事後國民黨最美發言人李明璇在臉書透露，曾有綠名嘴嗆「你（馬英九）喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你」，希望這些人可以說到做到、兌現承諾。

李明璇昨日在臉書表示，馬英九在南京中山陵對國父孫中山先生的棺木行三鞠躬禮，隨後親筆寫下「和平奮鬥 振興中華」八個大字，並以民國紀年落款，是史無前例的事件，「馬英九不僅是首位訪問大陸的「中華民國卸任總統」，更是唯一一位在大陸土地上，表述『中華民國仍然存在，迄今已經112年了』的台灣政治領導人物！」

李明璇透露，在馬英九出訪前，曾有綠營名嘴在電視節目上嗆「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你」，如今她直接將照片截取貼在留言處，酸「那現在是不是該幫他們包遊覽車去接機了？我們很願意去送車！」

「最好他們要說到做到！」李明璇希望該名嘴兌現承諾，否則獨派將成為「嘴巴毒、人很派」，風向不對就說bye bye，「難怪面對DPP一堆為了錢喊『中國台北』的人都能視而不見。」

國民黨台北市前議員羅智強今日也在臉書貼出相關訊息，提醒獨派朋友記得去迎接馬英九，並說「隱隱約約聽到，綠色玻璃心碎了一地的聲音」。