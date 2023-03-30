欣欣客運羅斯福路幹線電動公車今天通車，除了華德動能外，也是欣欣客運首度採用成運汽車電動巴士。吳定發表示，2022年成運汽車全年交車90輛，主要受到供應鏈斷鏈影響，目前車用晶片有緩解跡象，公司也陸續交車，目前產能相當滿，上半年預計交車288輛，包括彰化、高雄、台北、宜蘭、台中等客運業者。而交通部推出2030年市區公車全面電動化，今年一般型900輛電動巴士供業者申請補助，但由於目前補助金額較前期下降，客運業者也在等政府最終補助金額，900輛電巴的商機要到下半年才會發酵，所以全年估計交車從300輛到500輛之間。

為了因應未來發展，吳定發表示，成運汽車也在彰化二林成立電巴園區，預計投入25億元，目前已經有國泰及緯創參與，今年5月園區動土興建，資金分批投入，預計2024年所有資金全數到位。

國外市場方面，目前包括新加坡、日本及印度都有機會搶入當地市場。總經理吳忠錫指出，新加坡是政府購車給民間業者營運，目前在送車試樣，如果通過會先有100到200輛車進去當地，後續購車數量就會再增加，同時，新加坡對於東南亞市場也具有指標作用，進入新加坡就有機會切入東南亞其他國家。

日本市場當地沒有製造電動巴士廠商，都是向國外採購，成運今年會有一輛車先示範運行。吳忠錫表示，4月將有日本業者來台洽談合作計畫，日本市場潛力無窮，非常樂觀看待未來需求。

印度則是軌道公司來接洽合作，吳忠錫4月就要啟程前往印度，他認為，雖然印度電巴有當地及大陸業者的競爭，但印度市場規模大，目前已接洽500輛電巴，會先試營運100輛，成功後會持續交車。