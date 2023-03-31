酒後全裸撬開獨居妙齡女大門 醉男闖入熊抱「上下狂摸」

南部一名林姓男子，在110年9月喝完酒後，突然獸性大發，見附近獨居女子一人在屋內，竟在家脫光衣物後，全裸拿著一把螺絲子，直接破壞破壞鄰居大門後，侵入屋內熊抱女子並猥褻胸部及下體，甚至強脫衣服想要硬上，幸好女方積極抵抗逃脫，法院審理後，判林男處有期徒刑3年，並於執行完畢後，施以監護5年。可上訴。

根據判決書，林男於民國110年9月11日22時許喝完酒，竟然全身脫光，赤裸拿著一字螺絲起子，破壞隔壁鄰居小美住處門鎖，再非法侵入後強行摟抱她，接著猥褻胸部，並伸出鹹豬手從短褲下緣伸進，欲撫摸她的下體，甚至進一步強脫衣物進犯，小美當場激烈反抗而未能得逞，經逃離現場後向警方報案。

林男在審理時表示從107年開始就有憂鬱症及幻聽，並有持續吃藥及看病，犯案前幾天都還在住院，案發之後又回去住院。法官調閱就醫紀錄，發現林男並未說謊，認定他案發時之心理狀況既有可能異常。

為求謹慎，法官委請醫院進行精神鑑定，確認林男長期在看診，也有多次住院紀錄，且因與前妻離婚受到打擊，情緒激動、出現破壞暴力行為，事後又開始酗酒，酒後常會砸家裡物品而入院，經常出現衝動行為、強化性幻想而犯案。

法院審理後審酌，林男有妨害性自主前科，竟趁女方獨居之際，再度犯下本案犯行，不尊重女方身體、居住安全及性自主權，惡性重大，對女方造成嚴重之心理壓力及負擔且否認犯行，判處林有期徒刑3年，並於執行完畢後監護5年。可上訴。