台語歌手陳思安獻聲為苗栗縣警察局錄製防詐騙宣導影片。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

由於詐騙案件層出不窮、手法不斷推陳出新，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李斌及金曲歌王翁立友、高球一姐徐薇淩獻聲為苗栗縣警局錄製防詐騙宣導影片；鍾東錦並親自錄音反詐宣導語音，同時指示「打詐苗栗隊」積極推動防詐騙宣導，提醒民眾提高警覺，保護自己的財產和權益。

苗縣警局錄製防詐騙宣導影片邀請翁立友、徐薇淩獻聲

為提升防詐騙宣導效益，內政部警政署推動百工百業「全民防詐-名人來了」，深獲社會各界的廣泛支持和關注，苗栗縣議會議長李文斌，熱心公益不落人後，力邀金曲歌王翁立友與知名台語歌手陳思安、陳隨意、林姍、鄥兆邦、唐儷、謝宜君及高球一姐徐薇淩等人共襄盛舉。

他們分別錄製「假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物及全民普發6000元」等6大類高發詐騙反詐騙宣導影片，經由上傳You Tube與苗栗縣警察局臉書粉絲團，並運用「打詐苗栗隊」電視牆、鄉鎮市公所清潔車等宣導資源，以及縣內廣播電台強力推播反詐騙宣導影片，讓更多的鄉親關注與認識詐騙的手法及關鍵語，提升防詐意識避免受害。

苗栗縣議會議長李文斌表示，反詐騙宣導是一項非常重要的工作，必須善用各種資源來推動，非常感謝金曲歌王翁立友、知名台語歌手陳思安、陳隨意、林姍、鄥兆邦、唐儷、謝宜君及高球一姐徐薇淩等人的熱心參與，也感謝鍾縣長所帶領的「打詐苗栗隊」全力推播，請鄉親放慢您的腳歩佇立聆聽收看並分享給親朋好友，讓反詐騙宣導能更深入的觸及所有鄉親。

苗栗縣警察局局長莊勝雄呼籲鄉親在接到電話、簡訊或者其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩露、填輸個人資料，更不能依指示去操作ATM、匯款及轉帳等，有任何可疑，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。