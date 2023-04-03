西甲「銀河艦隊」皇家馬德里周中將在國王盃4強次回合再戰死敵巴塞隆納，1日在西甲聯賽保留部分主力，幸好去年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）挺身而出，在7分鐘內連進3球，包括一記精彩絕倫的倒勾破門，以生涯第12次「帽子戲法」助皇馬主場6比0血洗瓦拉多利德，也是銀河艦隊本季西甲最大比分勝利。

本澤馬本季因傷狀態起伏，近6場西甲只進2球，且都是對爐主埃爾切時所進，本輪終於火力全開。皇馬第22分鐘靠羅德里戈（Rodrygo）快攻先馳得點後，就看本澤馬接管比賽，先於第29分鐘接應小維尼修斯（Vinicius Jr.）左路低傳反彈球，彎腰頂進個人本季各項賽事的首顆頭槌進球，開啟他的破門秀。

第32分鐘，本澤馬在禁區邊緣以右腳內側遠射破網，但第36分鐘的進球更是精彩絕倫，羅德里戈在右側禁區下底吊中，殺入小禁區的本澤馬似乎衝過了頭，但他迅速變招，180度轉身並以右腳倒勾，硬是在背對球門的狀況下，把頭部高度的球神奇射入客隊大門。

本澤馬上次帽子戲法是去年4月初對切爾西的歐冠8強賽，在屆滿周年前再次上演，也是他西甲生涯的第4次，第1球與第3球相隔僅6分半鐘，效率之高令人咋舌。此外，他在開賽35分鐘又8秒時戴帽，也是自2015年9月C.羅納多（Cristiano Ronaldo）以來，皇馬球員戴帽的最快紀錄，當時C羅對西班牙人在開賽19分鐘又28秒時攻入個人第3球。

本澤馬此役先發踢了65分鐘，雖然沒能上演生涯首次「大四喜」，被大阿札（Eden Hazard）換下時仍獲得伯納塢球場近6萬名觀眾的起立致敬，也毫無疑問榮膺單場最佳球員。他本季進球數推升至14球，躍居西甲第2，與榜首的萊萬多斯基（Robert Lewandowski）只差3球；西甲生涯累積233球，再1球就能追平隊史第4的墨西哥名將胡戈桑契斯（Hugo Sanchez）。

皇馬單場6球創該隊本季西甲紀錄，與榜首巴薩差距維持在12分，在本季西甲只剩11輪的情況下，雖然爭冠機會渺茫，但在國王盃硬仗前打出氣勢，加上本澤馬強勢回歸，力拚國王盃與歐冠雙料冠軍仍有可為。