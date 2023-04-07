Shohei Ohtani, Vicious 85mph Sweeper. 🧹



19 inches of horizontal break. 😲 pic.twitter.com/9LyV06V1Il — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 5, 2023

天使二刀流好手大谷翔平5日客場先發對陣水手，以第3棒先發投手兼指定打擊身分登場，本季第2次登板深受控球不穩之苦，讓水手打者靠著6次四死球上壘，不過關鍵時刻大谷翔平還是拿出壓制力，靠的就是在WBC（世界棒球經典賽）成名的「變種滑球」度過難關。

在贏得首次勝投的比賽中，大谷翔平的變化球再次受到矚目，一顆被稱之為「Sweeper」的球種，驚動了大聯盟投球分析師弗瑞德曼（Rob Friedman）。4局下2人出局，大谷翔平面對上季美聯新人王「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）投到滿球數，以85英哩的外角滑球讓他揮棒落空。

綽號「Pitching Ninja（投球忍者）」的弗瑞德曼在自己的推特上寫道：「這是大谷翔平85英哩的邪惡滑球，19英吋（約48公分）的橫向位移」，大谷翔平在WBC就是用這顆Sweeper對付「神鱒」卓奧特（Mike Trout），從轉播畫面來看，大谷三振J-Rod這顆球確確實實壓在好球帶線上，就算不揮也是好球一顆，讓打者相當頭痛。

最終大谷翔平以6局失1分，飆出8次三振的內容，奪下本賽季首勝，除此之外，大谷還創下史上首次的紀錄，在投球及打擊都因違反新規則被處罰，成為大聯盟史上第一人。