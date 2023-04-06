韓國新人女團「IVE」出道1年多，深受全球粉絲喜愛，她們日前也宣布將舉辦「The Prom Queens」粉絲演唱會巡演，台北站選在6月24日登場，不過場地也將「升級」，從新北市工商展覽中心改到台北流行音樂中心表演廳舉行，成為首個登上北流開唱的韓國藝人。

「IVE」由安俞真、Gaeul（秋天）、Rei、張員瑛、Liz和Leeseo（李瑞）等6人組成，平均年齡約18歲，出道僅短短1年多，已有〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等破億夯曲，下周一（10日）將發行首張正規專輯《I've IVE》回歸歌壇，日前推出先行曲〈KITSCH〉再度攻佔各大音樂串流平台。

「IVE」將於6月24日來台演出。（得藝室策畫提供）

此次演出，除了是北流首次開放韓星登台演出外，也是「IVE」首度來台、首度舉辦世界巡迴，一次創下3個第一紀錄，她們帶來好聽好看的視覺饗宴、好玩的舞台環節，及甜蜜的粉絲福利，人氣可見一斑。票價及粉絲福利將在日後公布。