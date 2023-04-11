新加入樂天女孩的韓國籍啦啦隊女神李多慧，一抵達台灣，就在經紀團隊的帶領下，大啖珍珠奶茶和小籠包。李多慧對台灣美食都來者不拒，且對於「全糖」的珍珠奶茶情有獨鍾，「來台灣之前，我有做了很多功課，我想要吃小籠包、煎餃、珍珠奶茶還有鳳梨酥，台灣的珍珠奶茶真的是很好喝！」

李多慧。（樂天桃猿提供）

李多慧這幾天除了品嚐台灣美食，也將造訪景點，而她最期待的莫過於跟樂天女孩們一同練舞。許久沒講中文的她，也在這一個月努力惡補，希望給大家留下最好的印象。她也預計於4月14日登上球場應援，「各位10號隊友們，我們4月14號桃園國際棒球場不見不散，我會和樂天女孩的學姊們為你們努力演出，謝謝大家！」

李多慧品嚐多樣台灣美食。（樂天桃猿提供）

高人氣的李多慧，抵台後除了品嚐美食也前往廣告定裝，樂天行銷部經理陳元凱表示：「李多慧來台之前，就已經接到數十家廠商洽詢商業合作，目前有談定幾個商案，樂天女孩這個品牌目前有了國際的前瞻性，我們會開始安排李多慧在台灣的作品，台韓合作。」