民雄鄉鵝肉遠近馳名，連假吸引不少饕客前來享用美食。（邱顯誠攝）

嘉義縣民雄鄉以鵝肉聞名，清明連假第3天，「鵝肉一條街」迎來大批人潮，幾乎每家鵝肉餐廳都大排長龍，有遊客從台中過來，從畫單點餐到用餐，等了快1個多小時；餐廳業者表示，連假這幾天，來客人數比平常假日多了5成，尖峰用餐時段店內都客滿，人潮僅次於春節假期。

民雄火車站前的和平路，大小鵝肉店聚集，是聞名全台的「鵝肉一條街」，清明連假第3天，鵝肉街上人潮、車潮絡繹不絕，各地的遊客都前來享用鵝肉美食，不只店門口有許多人排隊，連餐廳對面的行人步道，也有不少人在等候用餐，其中一家賴姓餐廳業者表示，連假這幾天生意大好，來客數比起一般的假日，多了5成左右，從中午用餐時段開始，一直到晚間6、7點，用餐人潮幾乎沒有停過。

另一家劉姓業者說，連假間的尖峰用餐時段，店內幾乎都是客滿狀態，又以中午的人流最多，「很多遊客都選擇來吃午餐，吃完下午還可以去其他地方走走，或是準備北上回程」；另有郭姓業者表示，這幾天的人潮盛況，僅次於春節假期，多少彌補疫情期間的損失，他也說，近期鵝肉有受禽流感影響，價格每公斤稍漲約15塊左右，沒有劇烈漲幅，菜單價格仍維持不變。

從台中來的遊客吳先生表示，自己以前曾品嚐過民雄鵝肉，對其美味念念不忘，這次趁連假帶著太太來回味，雖然等候時間很久，從拿到菜單點餐到真正用餐，大概等了快1個半小時，不過有吃到鵝肉已是心滿意足。