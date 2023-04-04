捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，捷克商會為了想突顯台灣與捷克年輕女性參政的表現，邀請民進黨國際部主任謝佩芬「煮食民主」（Cooking Democracy）系列影片中包水餃；謝佩芬說，選水餃的原因是捷克的傳統美食也有水餃，只是包的是水果餡，希望台灣與捷克能結成堅定的「水餃聯盟」。

捷克臺灣商會（Czech-Taiwanese Business Chamber Česko-taiwanská obchodní komora）和數位外交行動計畫Digital Diplomacy合作推出的「煮食民主」（Cooking Democracy）系列影片，之前受邀的拍攝主角是數位部長唐鳳做珍珠奶茶。

謝佩芬說，她廚藝不佳，接到邀約時，正煩惱要煮哪一道料理？獲知捷克與台灣雖然地理距離遙遠，但兩國皆歷經追求民主的過程，兩國文化也有相通之處，例如包有草莓或李子的「水果水餃」，就是捷克非常重要的傳統美食，而台灣也有各式餡料的水餃，因此她端出「民主水餃」，以「食」會友，希望台灣與捷克能結成堅定的「水餃聯盟」。

哈佛畢業的謝佩芬說，水餃在台灣美食文化中佔有一席之地，方便又美味，過去在美國求學與工作時，常藉由煮水餃一解鄉愁，在「包水餃」的過程中，她和觀眾分享，水餃富含各式餡料，想包什麼都可以，甚至可以像她一樣，用彩色水餃皮，創造多元的視覺與味覺饗宴，猶如民主社會，無論個體、族群、文化、認同的差異，都能被尊重、接納，如同「家」一般兼容並蓄綻放著

她說，「煮水餃」的等待期間，她也發現，在民主道路上，台灣雖面諸多挫折與挑戰，好比水餃浮出水面前，在水中載浮載沉，但我堅信，在世界的舞台上，台灣有朝一日，將如水餃煮熟後浮出水面般，撥雲見日。

她表示，此次艾達莫娃議長的來訪，不只刮起了一陣旋風，更像春風拂面，台捷友好向前邁進一步，透過節目，讓捷克以及歐洲的好朋友看見台灣傳統美食與民主的故事，更看到台灣與捷克在政治歷程與料理文化上的共通之處。