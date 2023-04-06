全民普發現金6000元，到底要怎麼花用最划算？LINE Bank分享三大攻略，選擇到LINE Bank開戶再刷卡消費，有機會先幫自己抽一台全新iPhone14 128GB！如果想吃吃喝喝犒賞自己，用LINE Pay綁定快點卡刷卡即可同享「天天LINE Pay日」消費優惠，到屋馬集團大啖美食享有200點回饋、輕井澤集團消費最高享5％回饋，在POYA寶雅採買日用品消費最高能享30點回饋，家樂福則有機會現折NT$50，如果暫時沒有花用需求，把錢存下來，更能享受一年期高利定存1.685％。

攻略一：開戶、刷卡抽獎 新、舊戶完成任一任務就抽iPhone 14

全民拿普發6000元，LINE Bank送你iPhone 14活動持續進行中。2023／6／30前，當月在LINE Bank完成開戶（並同意帳戶綁定LINE 帳號／限新戶）、刷卡單筆滿NT$1000或普發6000入帳到LINE Bank（自領／代領皆可），完成任一項任務，即可獲得一次抽獎機會。抽獎機會更沒有上限，民眾可以完成多項任務、刷卡多次，抽獎機會就會更多。

攻略二：大啖燒肉、火鍋好滿足！祭出屋馬200點回饋 輕井澤集團最高享5％回饋

想要好好大吃一頓，慰勞自己的身心嗎？2023／6／30前，每週五到屋馬集團餐飲大啖美食，以LINE Pay綁定快點卡付款，即可享「天天LINE Pay日」活動優惠，單筆消費滿NT$4000，即享200點回饋，等於拿到95折回饋。

LINE Bank表示，同樣也是2023／6／30前，每週五到輕井澤集團，吃火鍋、麻辣鍋、麵食、燒肉，以LINE Pay綁定快點卡付款，亦享LINE Pay消費活動單筆滿NT$1288，最高享5％回饋，又能吃飽，又能賺飽拿到回饋。

攻略三：日常所需，好好買！POYA寶雅送出30點回饋 家樂福現折50元

剛好趁連假過後，好好整理家裡，採買家中所需的各項日用品、化妝品和清潔用品。2023／6／30前，每週五到POYA寶雅實體門市購買日用品、化妝品，以LINE Pay綁定快點卡付款，享LINE Pay消費單筆滿NT$599獲30點回饋。