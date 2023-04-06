前鎮科技產業園區區內事業、各企業工會理事長等百餘人到場觀禮。（柯宗緯攝）

經濟部加工出口區管理處高雄分處今（6）日舉行卸任、新任分處長交接典禮，卸任分處長吳大川在管理處長楊伯耕監交下，將印信交給新任分處長游淑惠，而游也成為首位女分處長，她從地方到中央行政資歷相當完整，上任後提出3大策略，將與廠商攜手面對時代挑戰，進而增加園區營運績效。

經濟部加工出口區管理處高雄分處長游淑惠從地方到中央行政資歷相當完整，上任後提出3大策略，將與廠商攜手面對時代挑戰，進而增加園區營運績效。（柯宗緯攝）

吳大川擔任高雄分處分處長近4年，推動許多創新作為，他指出，在區內廠商鼎力支持下，得以順利執行前瞻基礎建設計畫、擘劃前鎮園區10年更新再造計畫、推動從業員工宿舍空間轉型，爭取緯創集團投資逾百億元興建全球車載及工控面板製造燈塔工廠等，讓57歲的高雄園區仍蓬勃發展。

新任分處長游淑惠是國立成功大學都巿計畫學系碩士，學經歷完備，從基層做起，曾任高巿府捷運工程局股長、高巿府經濟發展局科長、專門委員、經濟部專門委員及加工出口區管理處組長等職務，學經歷相當豐富。

經濟部加工出口區管理處高雄分處今（6）日舉行卸任、新任分處長交接典禮，會後集體合影留念。（柯宗緯攝）

游淑慧指出，在通膨、升息、戰爭及美中政治角力等多重干擾下，各個國際預測機構預測全球經濟成長都是明顯走弱，但國內疫情緩和，民間消費回溫，半導體擴廠、綠能設施持續投資及政府擴大公共建設，預估今年台灣經濟將會保持溫和成長。

經濟部加工出口區管理處高雄分處長游淑惠從地方到中央行政資歷相當完整，上任後提出3大策略，將與廠商攜手面對時代挑戰，進而增加園區營運績效。（柯宗緯攝）

她提出管理處的三大策略，首先是創新支援，管理處扮演Hub角色，支援高科技產業形成跨域合作網絡；其次服務加值，要擴散單一窗口服務優勢，強化管理服務數位化與智慧化發展；第三為資源鏈結，推動園區產業聚落低碳轉型、協助內廠商爭取政策補助資源、推動數位人才培訓與園區產業升級，驅動區域發展。

她強調，都市計畫是她的專業，未來園區將持續推動風華再現計畫，優化投資環境，以嶄新的服務思維，與廠商攜手面對時代挑戰，也會積極拜訪廠商，滿足廠商個別需求，並提升其競爭力，進而增加園區營運績效。