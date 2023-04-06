在大陸解封後，陸續恢復正常上工，市場狀況轉佳，包括貿易商期待大陸解封，提前進行投機性補庫存，帶動台塑PE-EVA、PP、AA-NBA、AN-MMA工廠稼動率回升，且印度進口商啟動補庫存，帶動PVC利差及工廠稼動回升。

在轉投資部分，預計在庫存損失收斂下，台塑化(6505)轉投資虧損收斂，加上北美天然氣成本下跌，推動乙烷-PE一貫化利差季增至819美元/噸，帶動台塑美國及台塑烯烴美國轉投資收益季增。

法人預估，在鑑於PVC支撐下，台塑第一季獲利將季由虧轉盈，但依舊年減逾9成，單季每股獲利預計落在0.08元。

展望第二季，法人分析指出，考量大陸塑膠及纖維加工業稼動緩步恢復，帶動台塑工廠稼動進一步回升，加上轉投資天然氣成本下跌下，台塑美國的OL-1與南亞(1303)的德州EG-2工廠重啟，帶動台塑美國轉投資收益季增，以及庫存損失收斂下，台塑化轉投資收益由虧轉盈，預計台塑營業利益季增、年減，單季每股獲利有機會回到逾1元水準。

台塑將在下周二(4月11日)公布第一季財報、3月營收以及對第二季產業狀況進一步作出詳盡預估，屆時對於整體供需、大陸回溫狀況以及油價趨勢，將會更加明確。